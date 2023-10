Raid israélien sur un hôpital à Gaza : Manifestation à Tunis en soutien à la Palestine

Suite à la frappe israélienne sur l’hôpital al-Ahli à Gaza en Palestine, plusieurs parties, activistes de la société civile et partis politiques en Tunisie ont appelé à manifester devant le théâtre municipal de Tunis afin de dénoncer ce nouveau massacre.

L’Union générale tunisienne du travail parti des travailleurs (UGTT), le Parti des travailleurs dirigé par Hamma Hammami, le Watad dirigé par Mongi Rahoui, le Mouvement Echaâb représenté par Haykel Mekki et Zouhaier Maghzaoui, ou encore des activistes de la société civile organisent une manifestation cette nuit à Tunis afin de dénoncer un crime de guerre suite au raid israélien sur un hôpital ayant fait des centaines de morts.

Tout en condamnant le silence de la communauté internationale après ce massacre et une politique de deux poids, deux mesures, les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux présidents des pays qui soutiennent Israël et ont réaffirmé leur soutien inconditionnel à la Palestine et au peuple palestinien victime d’injustices depuis des décennies.

Les manifestants ont également appelé la Tunisie à la criminalisation de la normalisation avec Israël, sachant que ce projet de loi est discuté au parlement au cours des dernières plénières.

Y. N.