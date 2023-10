Tunisie : Appels au maintien des JCC annulées par le ministère des Affaires culturelles

De nombreux Tunisiens ont dénoncé l’annulation de la 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) annoncée cet après-midi par le ministère des Affaires culturelles en solidarité à la Palestine, tout en appelant le département concerné à revenir sur sa décision.

Cette annonce a été faite dans l’après-midi de ce jeudi 19 septembre 2023, alors que la 34e édition des JCC devait se dérouler du 28 octobre au 4 novembre, sans festivités en soutien à la Palestine et que le comité d’organisation venait d’exprimer ses remerciements aux cinéastes palestiniens et leur producteurs en annonçant une programmation spéciale de soutien à la cause palestinienne avec notamment des projections gratuites de films palestiniens dans la salle de plein air du Festival de l’avenue Bourguiba “ Ciné avenue”.

L’annulation des JCC a été critiquée par de nombreux tunisiens et cinéphiles, à l’instar de Khemaïs Khayati journaliste, critique de cinéma et grand passionné de 7e art, qui a évoqué «une grave erreur et une décision inconcevable».

«Populisme quand tu nous tiens…Annulation des JCC Drôle de solidarité, drôle de conception de la culture !!», a commenté l’universitaire Raja Ben Slama ancienne directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie, entre autres critiques exprimées, cette nuit sur la toile.

Tout en rappelant que «l’art et la culture représentent la plus belle des résistances» et permettrait de sensibiliser sur la cause palestinienne et toutes les causes justes, de nombreux tunisiens ont appelé le ministère des Affaires culturelles à revenir sur sa décision.

Y. N.