Les Tunisiens poursuivent les manifestations de soutien à la Palestine

Les manifestations de soutien à la Palestine se poursuivent en Tunisie, où des rassemblements ont à nouveau été organisés ce samedi 21 octobre 2023, dans différentes régions, notamment à Tunis, où des centaines de Tunisiens ont pris part à une marche au centre-ville.

Organisée par la commission de soutien à la résistance palestinienne et autres organisations à l’instar de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), l’Ordre national des avocats de Tunisie, la marche en soutien au peuple tunisien a été marquée par la présence de centaines de citoyens, des militants, des dirigeants de partis de gauche tels Al-Watad et le Parti des Travailleurs, ou encore des figures du syndicat et de différentes organisations nationales.

De la place des droits de l’Homme à l’avenue Mohamed V. à l’avenue Habib Bourguiba, les manifestants ont marché pour la libération de la Palestine et pour dénoncer les massacres visant les habitants de Gaza, notamment des femmes, des enfants et des nourrissons, tout en appelant la Tunisie à la criminalisation de la normalisation avec Israël.

Ils ont également interpellé la communauté internationale en dénonçant le mutisme des gouvernements occidentaux et ont réclamé des poursuites contre Israël pour crimes de guerre.

Rappelons que la LTDH a adressé un courrier à l’Union européenne en l’appelant à «exercer ses prérogatives politiques et légales, en rejetant l’agression israélienne et en veillant à ce que les leaders de l’autorité d’occupation n’échappent pas à la sanction».

« Nous condamnons, par ailleurs, la politique des deux poids deux mesures que vous pratiquez vis-à-vis des problèmes du monde : au moment où vous restez muets face aux massacres et au génocide perpétrés en Palestine, vous vous précipitez avec ferveur pour défendre l’Ukraine, montrant ainsi un parti-pris flagrant et une implication coupable dans la provocation de conflits partout dans le monde», lit-on encore dans la lettre de la LTDH adressée à l’UE.

