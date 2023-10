Asma Derouiche, la vlogueuse qui veut faire aimer la Chine aux Tunisiens

C’est l’histoire d’une Tunisienne, Asma Derouiche, qui, en même temps qu’elle apprend le chinois et découvre la Chine, voudrait faire apprendre cette langue à ses concitoyens et leur faire aimer cet immense pays.

C’est une journée tranquille du début de l’automne à Pékin et la vlogueuse (créatrice de contenu vidéo) tunisienne de 25 ans Asma Derouiche se promène le long de la rivière Liangma. Avec son appareil photo à la main, elle capture l’atmosphère détendue alors que les gens se promènent et font du jogging au bord de la rivière. «Pékin est magnifique et romantique, avec une coexistence harmonieuse entre ville et nature», a déclaré Asma, qui vit en Chine depuis plus d’un an.

Elle passe une grande partie de son temps libre à parcourir les trottoirs de Pékin, filmant des scènes quotidiennes qui, selon elle, capturent le mieux les traditions et la vitalité de la capitale.

Cet été, désireuse de s’immerger davantage dans la culture chinoise et de découvrir ses paysages diversifiés, elle s’est également rendue dans la province du Shaanxi et dans la région autonome de Mongolie intérieure.

Pour Asma, ses vlogs offrent à ses téléspectateurs une manière unique d’explorer et de comprendre la Chine.

«Mon père aime tellement la Chine. Il m’a dit que la Chine s’était développée très rapidement. Il m’a dit que j’aurais plus d’opportunités d’emploi si j’étudiais le chinois», a déclaré Asma. «Donc je veux vraiment qu’il vienne ici et qu’il en fasse l’expérience lui-même», ajoute-t-elle.

Située à la pointe nord du continent africain, la Tunisie possède une civilisation riche et ancienne et le tourisme joue un rôle central dans son économie.

En février 2017, la Tunisie a mis en place une politique d’exemption de visa pour les touristes chinois.

Le père d’Asma travaille dans le tourisme en Tunisie et, ayant bénéficié des visites touristiques chinoises dans son pays d’origine, il a encouragé Asma à apprendre le chinois.

En 2018, lorsqu’Asma a commencé à étudier le chinois dans une université en Tunisie, elle a pu contribuer à l’entreprise familiale en tant que traductrice de son père.

«L’Initiative la Ceinture et la Route (ou The Belt and Road Initiative, BRI) a eu un impact positif sur mon pays, en particulier sur ma famille. La Chine nous a aidés à construire des infrastructures et les relations entre les deux pays sont devenues si profondes. Je suis si fière de parler chinois», dit Asma.

La BRI a incité davantage d’entreprises chinoises à investir en Tunisie, créant ainsi de nouvelles opportunités et davantage d’emplois pour la population locale.

«Ma sœur aînée a déjà travaillé dans la succursale tunisienne du producteur de smartphones Vivo», a déclaré Asma.

Les échanges culturels s’intensifient également entre la Chine et la Tunisie, de nombreux Chinois se rendant en Tunisie pour apprendre l’arabe, et vice versa, a-t-elle noté.

Ses vlogs se sont révélés populaires auprès des téléspectateurs étrangers, en particulier les films où elle célèbre des fêtes traditionnelles avec ses amis chinois.

«J’espère que les deux pays pourront parvenir à une coopération plus large. À l’avenir, je pourrais enseigner le chinois aux étudiants tunisiens et devenir un pont entre les deux pays», conclut Asma.

Source : China Daily.