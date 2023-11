Campagne de sensibilisation à la liberté associative en Tunisie

A travers son slogan «EnSaPrésence», l’ONG Article 19 lance sa campagne de sensibilisation, destinée à la valorisation de la liberté associative en Tunisie.

Cette campagne vise à encourager l’apport économique et social des organisations de la société civile en Tunisie. Elle ambitionne également de pallier les embûches et les enjeux de nature juridique, administrative et pécuniaire auxquels ces organisations sont confrontées.

La campagne s’insère dans le cadre du projet intitulé de «Protection et valorisation des garanties afférentes à la liberté associative en Tunisie», en partenariat avec le Centre international pour les lois à but non lucratif (ICNL). Sa durée s’étendra du 1er au 10 novembre 2023

Cette campagne, tant bien numérique que médiatique, aspire à éclairer les esprits sur l’importance cruciale du droit à la liberté associative. Elle entend également mettre en exergue la contribution significative de la société civile dans le développement économique et social en divers gouvernorats et régions. Elle est d’autant plus pertinente au regard des actualités en Tunisie, notamment la présentation d’une nouvelle législation par un collège de députés, laquelle vise à amender le Décret 88/2011 portant organisation des associations.

La campagne ambitionne également de capter l’attention des militants de la société civile, des acteurs politiques, ainsi que de l’ensemble des segments de la population tunisienne, sur l’importance cruciale de l’accès aux ressources financières comme l’une des garanties fondamentales à la liberté associative. Ceci leur permettra de poursuivre leurs activités diversifiées et efficientes dans plusieurs domaines, y compris l’engagement envers les populations vulnérables et le soutien à l’élan de solidarité en faveur des catégories et des régions marginalisées au sein du pays.

Communiqué.