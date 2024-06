Proposition d’un label «Tourisme durable» pour les maisons d’hôtes en Tunisie (4)

L’implication des parties prenantes (PP) est cruciale pour le développement, l’implémentation et la gestion réussis d’un label de tourisme durable pour les maisons d’hôtes en Tunisie. Cette section de la tribune explore l’importance de l’identification des PP, les stratégies pour les engager activement dans le processus, ainsi que les mécanismes de collaboration et de partenariats inspirés par l’ODD 17 des Nations Unies. (Illustration : Domaine Oued El-Khil, ferme en permaculture située dans la région de Ghomrrassen au sud tunisien).

Tarek Kaouache *

L’identification précise des PP est une étape fondamentale pour assurer la pertinence et l’acceptation du label projeté. Ces derniers peuvent inclure une diversité d’acteurs clés qui ont un intérêt direct ou indirect dans le développement, l’implémentation et la réussite du label. Parmi eux figurent les propriétaires et gestionnaires des maisons d’hôtes, les associations professionnelles du tourisme, les voyagistes, les autorités locales, les organisations non gouvernementales (Ong) œuvrant pour la durabilité, les touristes responsables, ainsi que les experts en développement durable et en tourisme.

Chaque groupe de PP peut apporter une perspective unique et des contributions essentielles au processus. Les propriétaires et gestionnaires des maisons d’hôtes sont directement concernés par les exigences opérationnelles du label et par les bénéfices potentiels de la labellisation en termes d’attraction de nouveaux clients sensibles à la durabilité. Les associations professionnelles peuvent jouer un rôle crucial en soutenant l’adoption collective du label au sein de leur réseau d’adhérents. Les autorités locales peuvent aider à la régulation et au soutien politique, tandis que les Ong apportent une expertise technique et un soutien aux initiatives de durabilité.

En engageant activement ces PP tout au long du processus de développement du label, il devient possible de répondre aux besoins et aux attentes variés de toutes les parties concernées. Cette collaboration renforce également la légitimité du label, améliore sa visibilité et son acceptation tant au niveau local qu’international. Dans cet article, nous explorons les stratégies efficaces pour engager ces PP de manière proactive, en tirant parti des principes de l’ODD 17 – «Partenariats pour la réalisation des objectifs» – pour garantir le succès et la durabilité du label.

L’identification précise des parties prenantes

Cette étape est fondamentale pour assurer la pertinence et l’acceptation du label de tourisme durable. Ces derniers incluent :

1- Les propriétaires et gérants de maisons d’hôtes qui sont des acteurs clés dans le processus de mise en œuvre des critères du label de tourisme durable. Leur implication est essentielle car ils sont directement responsables de l’application des pratiques durables au sein de leurs établissements. Il est crucial de les consulter dès les premières étapes de développement du label pour comprendre leurs besoins spécifiques et les défis qu’ils rencontrent. Cette compréhension permet d’adapter les critères du cahier des charges de manière à ce qu’ils soient à la fois ambitieux et réalistes, facilitant ainsi une adoption plus large et efficace des pratiques durables dans les maisons d’hôtes.

2- Les voyageurs responsables, en tant qu’utilisateurs finaux des services des maisons d’hôtes, ont des attentes et des préférences qui doivent être prises en compte pour garantir que le label réponde à leurs besoins en matière de durabilité. Leur retour d’expérience peut fournir des informations précieuses sur les aspects du label qui fonctionnent bien et ceux qui nécessitent des améliorations.

Les voyagistes (tour-opérateurs), qu’ils soient généralistes ou spécialisés en tourisme alternatif ou durable, jouent, quant à eux, un rôle crucial en intégrant le label dans leurs offres touristiques et en contribuant ainsi à sa visibilité et à son adoption par les voyageurs. Leur expertise permet également à l’équipe chargée du développement du label de bénéficier d’une meilleure compréhension des attentes des «voyageurs responsables» et des tendances du marché.

3- Les experts en durabilité et en développement de labels pour le développement durable sont essentiels pour concevoir et mettre en œuvre un label projeté. Ils contribuent à l’élaboration des critères robustes adaptés au contexte local, l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux, l’établissement des normes de performance, la proposition des formations sur les meilleures pratiques durables, et le conseil sur la communication pour valoriser l’engagement des maisons d’hôtes envers la durabilité.

4- Les autorités locales et régionales jouent un rôle crucial dans l’élaboration et l’implémentation du label. Leur contribution se manifeste par la création de cadres réglementaires et de politiques publiques favorables, qui guident l’adoption des critères de durabilité spécifiques définis par le label. Elles facilitent également le processus d’accès aux ressources locales et régionales nécessaires à la mise en œuvre des pratiques durables recommandées, telles que la gestion des déchets, l’utilisation efficace des ressources locales, et la préservation de l’environnement naturel et culturel.

En promouvant ces initiatives, les autorités locales et régionales renforcent ainsi l’engagement des maisons d’hôtes envers la durabilité, contribuant à une approche intégrée et harmonisée du développement touristique dans toute la Tunisie.

5- Les organismes de certification et de vérification, dont l’expertise est nécessaire pour garantir l’intégrité et la crédibilité du processus de certification, en particulier lors du développement du système de garantie (voir précédent article), assurent que les maisons d’hôtes respectent les critères du label à travers des audits et des inspections rigoureux, ce qui renforce la confiance des consommateurs et des partenaires dans la fiabilité du label.

À noter que plus ces organismes de certification et de vérification sont impliqués dans le processus de labellisation, plus la confiance des différentes PP est satisfaite. Cependant, cette implication accrue peut également entraîner une augmentation des coûts de certification, ce qui pourrait constituer une entrave à l’engagement des gérants des maisons d’hôtes pour le label. Il est donc crucial de trouver le juste milieu pour garantir la crédibilité du label tout en maintenant des coûts abordables pour les maisons d’hôtes.

6- Les organisations non gouvernementales (Ong) jouent un rôle essentiel dans la mise en place du label. Leur implication va bien au-delà de la sensibilisation : elles façonnent activement les normes et les pratiques qui définiront l’avenir du tourisme durable dans le pays.

En tant qu’architectes des critères de durabilité, les Ong adaptent ces standards aux réalités locales, tenant compte des spécificités environnementales et culturelles. Elles assurent également la formation des propriétaires de maisons d’hôtes, les armant de connaissances cruciales pour adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et des ressources locales.

Mais leur rôle ne s’arrête pas là : en facilitant le dialogue entre les autorités locales, les communautés et les acteurs du secteur touristique, elles créent un cadre propice à l’adoption harmonieuse du label. En surveillant de près la conformité aux normes et en évaluant régulièrement les progrès, les Ong garantissent l’intégrité et l’efficacité du processus de certification.

Ainsi, les Ong sont véritablement les gardiennes du tourisme durable en Tunisie, travaillant sans relâche pour construire un secteur touristique plus responsable et respectueux de l’environnement, au bénéfice des générations présentes et futures.

Les stratégies pour l’engagement des parties prenantes

Pour maximiser l’engagement des PP dans le développement, l’implémentation et la gestion du label, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. Nous en citerons :

1. Les consultations et réunions régulières avec les PP pour recueillir leurs avis et intégrer leurs contributions dans le processus décisionnel.

2. La communication transparente qui fournit des informations claires et accessibles sur les objectifs, les avantages et les résultats du label pour encourager la participation et le soutien.

3. La formation et sensibilisation avecdes sessions consacrées aux critères du label et à l’importance de la durabilité, en impliquant activement les PP.

4. La création de plateformes de collaboration en ligne ou des forums où les PP peuvent partager des bonnes pratiques, des défis et des idées pour améliorer le label.

5. L’établissement de partenariats stratégiques avec des organisations internationales, des entreprises locales, des universités et d’autres acteurs clés pour renforcer l’adhésion et la mise en œuvre du label.

Les mécanismes de collaboration et des partenariats

L’ODD 17 des Nations Unies «Partenariats pour la réalisation des objectifs» souligne l’importance des partenariats pour atteindre les objectifs de développement durable. Pour le label de tourisme durable en Tunisie, les mécanismes de collaboration et les partenariats peuvent inclure :

1. La collaboration avec le secteur privé pour engager des entreprises locales dans la promotion du label à travers des offres de séjours responsables et des partenariats marketing.

2. Le travail avec des Ong locales pour intégrer des projets communautaires durables dans les critères du label, renforçant ainsi l’impact social.

3. La coopération avec les institutions académiques pour mener des recherches sur l’impact environnemental et social des maisons d’hôtes labellisées.

4. Les partenariats avec les médias internationaux, nationaux et locaux pour augmenter la visibilité du label et éduquer le public sur les pratiques durables.

5. Collaborer avec les autorités à l’échelle nationale et locale pour obtenir un soutien réglementaire et financier, ainsi que pour intégrer le label dans les stratégies de développement touristique.

Ainsi, l’implication active des PP et la mise en place de partenariats stratégiques sont essentielles pour garantir le succès et la durabilité du label de tourisme durable pour les maisons d’hôtes en Tunisie. En suivant les principes de l’ODD 17, ces collaborations renforceront la crédibilité du label, élargiront son impact positif et favoriseront un développement touristique durable à long terme dans la région.

Le document téléchargeable ici comporte :

– une liste non exhaustive des Ong et organisations professionnelles directement concernées par le tourisme durable et durable en Tunisie

– une liste non exhaustive des autres Ong pouvant être impliquées à différentes étapes dans du processus d’élaboration et d’implémentation du label

– une liste non exhaustive des voyagistes et plateformes en ligne spécialisés en tourisme durable.

A suivre

* Formateur et consultant Indépendant en économie sociale et solidaire, commerce équitable et développement durable.

