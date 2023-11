ِGaza : Comment Yahya Sinwar a trompé Israël pendant des décennies

ِِLe leader hébreu du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, est l’homme qu’Israël tient pour le principal responsable de l’attaque du 7 octobre dernier, qui a fait 1400 morts côté israélien. «Il ne se rendra pas. Il mourra là-bas, à Gaza», a déclaré Kobi, un ancien officier du Shin Bet israélien qui l’a connu de très près.

Par Neri Zilber

Des décennies avant d’orchestrer les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, Yahya Sinwar a été emprisonné par un tribunal militaire israélien pour plusieurs meurtres. Sa réponse a été d’étudier l’hébreu.

«[Vladimir] Jabotinsky, [Menachem] Begin et [Yitzhak] Rabin – il a lu tous les livres qui ont été publiés sur d’éminentes personnalités israéliennes», a déclaré Micha Kobi, qui a interrogé Sinwar pour le service de renseignement du Shin Bet. «Il a tout appris sur nous du bas jusqu’au sommet», a-t-il ajouté.

Puis, quinze ans après avoir purgé sa peine, il a déployé son hébreu parfait dans une interview à la télévision israélienne. Plutôt que la guerre, il a exhorté l’opinion publique israélienne à soutenir une houdna, ou trêve, avec le groupe militant du Hamas.

Le plus grand échec des services de renseignement israéliens

«Nous comprenons qu’Israël possède 200 ogives nucléaires et qu’il possède la plus avancée armée de l’air dans la région. Nous savons que nous n’avons pas la capacité de démanteler Israël», a déclaré le Palestinien, vêtu d’un pull cramoisi.

Pourtant, Sinwar, 61 ans, est aujourd’hui l’homme le plus recherché d’Israël; Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, le qualifie d’«homme mort ambulant». Le chef du groupe militant Hamas à Gaza est considéré comme le principal responsable de l’attaque surprise du 7 octobre qui a tué plus de 1 400 Israéliens, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Son élimination est l’objectif principal de la campagne israélienne visant à «détruire» le Hamas (…) détruisant de vastes zones du territoire contrôlé par le Hamas lors d’attaques terrestres, aériennes et maritimes.

Avant l’incursion du Hamas, Israël avait près de 40 ans d’expérience face à Sinwar, un homme intense et violent au corps nerveux et aux cheveux coupés ras. Pourtant, ces connaissances accumulées ces dernières années n’ont fait qu’endormir les chefs de la sécurité israélienne dans un faux sentiment de complaisance.

À la veille de la guerre, Israël considérait Sinwar comme un extrémiste dangereux mais néanmoins obéissant, plus préoccupé par le renforcement du pouvoir du Hamas à Gaza et par l’obtention de concessions économiques que par l’objectif déclaré du groupe de détruire l’État juif.

Cette interprétation erronée du caractère de Sinwar serait le prélude au plus grand échec des services de renseignement israéliens. Pour certains, Sinwar avait réussi la tromperie ultime.

Un homme charismatique, peu bavard, colérique et imposant

«Nous ne l’avons pas compris du tout, ou d’une manière insensée. Zéro», a déclaré Michael Milstein, ancien officier du renseignement militaire israélien et expert des affaires palestiniennes.

Le portrait de Sinwar donné par plusieurs personnes qui ont passé du temps avec lui, remontant à des décennies, est celui d’un homme charismatique, peu bavard, colérique et imposant.

Kobi raconte avoir interrogé Sinwar en 1989 lorsqu’il a avoué un meurtre. C’était l’apogée de la première Intifada, ou soulèvement palestinien, et Kobi était un officier du Shin Bet poursuivant les membres du Hamas, qui était alors un petit groupe militant islamiste qui commençait à dominer à Gaza.

Sinwar, largement connu sous le nom d’Abou Ibrahim, avait contribué à la construction de la branche militaire du Hamas, les Kataeb El-Kassem, dès ses débuts. Mais lorsqu’il a été arrêté à la fin des années 1980, c’était en raison de son rôle particulier au sein du Hamas : traquer les Palestiniens soupçonnés de collaborer avec Israël.

Kobi a déclaré que Sinwar s’était vanté – que ce soit à juste titre ou par bravade – d’une punition infligée à un informateur présumé d’une faction rivale. Sinwar a convoqué le frère de l’homme, membre du Hamas, et «lui a fait enterrer son propre frère vivant (…)», a déclaré Kobi.

Sinwar a été reconnu coupable par un tribunal militaire israélien secret du meurtre de 12 Palestiniens, dont l’homme enterré vivant, selon deux personnes proches du dossier.

Il est devenu le chef de tous les prisonniers du Hamas dans les prisons israéliennes, un poste influent au sein de la hiérarchie du groupe. À un moment donné, en 2004, des médecins israéliens lui ont retiré un abcès situé du côté du cerveau, lui sauvant ainsi la vie, selon les autorités israéliennes.

Une évaluation des renseignements israéliens sur Sinwar pendant son séjour en prison a tenté de cerner son caractère : «cruel». . . autoritaire, influent, accepté par ses amis et doté de capacités inhabituelles d’endurance, rusé et manipulateur, se contentant de peu . . . garde des secrets même en prison parmi les autres prisonniers. . . a la capacité d’exalter des foules.

Élevé dans un bidonville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, Sinwar est apparu pour la première fois sur la scène politique à Gaza au début des années 1980 en tant que conseiller du fondateur du Hamas en fauteuil roulant, Cheikh Ahmed Yassin, qui était vénéré au sein du mouvement.

Le voisin de Sinwar à Khan Younis était Mohammed Deif, aujourd’hui l’obscur chef militaire du Hamas. En plus d’avoir aidé à établir la branche militaire du groupe, Sinwar a été chargé de son redoutable appareil de sécurité intérieure, la Force Majd (Gloire), chargée d’éliminer les collaborateurs présumés. Cela lui a valu le surnom de «boucher de Khan Younis», que certains Palestiniens utilisent encore aujourd’hui.

Sinwar est devenu une figure presque mythique pour les Palestiniens, en particulier à Gaza. «De nombreux Palestiniens se sentent fiers et Sinwar est très populaire dans la rue palestinienne», a déclaré un éminent militant palestinien de Jérusalem-Est. «Mais les Palestiniens modérés comprennent qu’il nous a renvoyés à l’âge de pierre» [à cause du 7 octobre et de ses conséquences].

Surtout, ceux qui le connaissent disent que son ascension au sein du Hamas repose sur le fait qu’il a cultivé une réputation de cruauté et de violence, qui prévaut même parmi les plus hauts échelons du Hamas.

«C’est la différence entre la façon dont [les responsables du Hamas] agissent lorsqu’ils sont seuls et lorsqu’ils sont avec lui», a déclaré un non-Israélien qui a des années d’expérience dans les relations directes avec Sinwar. «C’est la peur, ils ont peur de lui.»

«Aucun d’entre eux ne lui a tenu tête avant qu’il ne décide de commettre cette barbarie [le 7 octobre]. C’était une opération militaire parfaite, mais les conséquences seront bibliques», ajoute-t-il.

Sinwar a été libéré en 2011 après avoir purgé 22 ans dans une prison israélienne. Il faisait partie d’un échange au cours duquel plus de 1 000 Palestiniens ont été libérés contre un soldat israélien, Gilad Shalit, détenu par le Hamas à Gaza.

En 2017, il a été élu chef du groupe pour tout Gaza, en remplacement d’Ismail Haniyeh, qui, selon plusieurs personnes proches des relations entre les deux hommes, a été «rétrogradé» pour devenir le leader politique du Hamas, puis s’est rendu au Qatar.

Désormais vêtu d’un uniforme de politicien composé de pantalons et de chemises boutonnées, Sinwar a accueilli des diplomates étrangers et organisé des rassemblements enflammés.

Sous sa direction, le Hamas a calibré son recours à la force – manifestations aux frontières, ballons incendiaires et surtout tirs de roquettes – pour inciter Israël à poursuivre les négociations indirectes via les médiateurs égyptiens, qataris et onusiens.

«Les roquettes sont leur capacité à tenir une conversation avec moi», a déclaré un haut responsable de la sécurité israélienne au début de cette année. Ces dernières années, Israël a accordé à Gaza des concessions impensables il y a quelques années à peine, notamment davantage de soutien financier qatari et des milliers de permis de travail israéliens.

«Il ne se rendra pas. Il mourra là-bas, à Gaza»

Les motivations de Sinwar pour sa tournure explosive du 7 octobre restent une énigme.

«Ce n’est pas une personne humble. Il a un ego énorme et se voit comme s’il était en mission dans ce monde», a déclaré le non-Israélien ayant une longue expérience avec Sinwar. «C’est un sociopathe. Je ne veux pas dire cela comme une insulte. Il n’hésiterait pas à sacrifier des dizaines de milliers de vies, voire davantage, pour atteindre ses objectifs», a-t-il ajouté.

En 2021, Sinwar avait besoin d’un second tour lors des élections internes opaques du Hamas contre un ancien rival pour conserver son poste, ce que certains analystes considèrent comme un tournant potentiel. Quelques mois plus tard, Israël et le Hamas se sont livrés une guerre de 11 jours, après quoi Sinwar – perché sur une chaise dans les décombres de ce qui avait été sa maison – a revendiqué la «victoire».

Au cours de l’année écoulée, un responsable palestinien ayant des liens étroits avec Gaza s’est rendu à plusieurs reprises sur le territoire, dans le but de négocier un pacte national plus large avec le Hamas. Il rencontrait souvent Sinwar, insistant sur le fait qu’il y avait un «respect mutuel».

Mais lors de la dernière visite du responsable à Gaza, au début de cette année, Sinwar «a complètement disparu». «Il y avait des signaux que nous aurions dû lire», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «La disparition d’une piste diplomatique au profit d’une piste militaire.»

Pourtant, l’évaluation officielle d’Israël était que le Hamas dirigé par Sinwar était à la fois dissuadé de mener une autre guerre et intéressé par un accord plus large avec Israël.

Selon les renseignements israéliens, l’attaque du Hamas a nécessité au moins un an de planification. La façade extérieurement pragmatique de Sinwar, affirment désormais les responsables et les analystes israéliens, n’était qu’une pure tromperie destinée à gagner du temps. «Nous devons y faire face : il est motivé par la haine, le carnage et la destruction d’Israël», a déclaré Milstein, l’officier du renseignement militaire israélien.

Gaza pourrait désormais être confrontée à une attaque dévastatrice, avec Sinwar comme cible principale. Mais Israël est humilié et le sort de la région est en jeu. Cela seul pourrait être une victoire suffisante pour Sinwar. «Il ne se rendra pas. Il mourra là-bas, à Gaza», a déclaré Kobi.

Traduit de l’anglais.

Source : Financial Times.