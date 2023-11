Prévisions météo pour cette nuit en Tunisie

L’Institut national de météorologie (INM) annonce, ce mardi soir 7 novembre 2023, que des pluies sont attendues cette nuit au nord du pays ainsi qu’une baisse des températures dans la plupart des régions.

Celles-ci seront comprises entre 13 et 18°C au nord et entre 18 et 23°C dans le reste des régions, ajoute l’INM qui prévoit également des vents forts en particulier près des côtes et dans le sud.

La mer sera agitée à très agitée et la vigilance sur les activités maritimes relatives à la navigation et la pêche demeure de ce fait de vigueur, ajoute la même source.

Y. N.