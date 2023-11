KIA derrière le spot promotionnel coréen sur la Tunisie (Vidéo)

Une vidéo du célèbre acteur et influenceur coréen Jung Hae In, suivi par 11,2 millions de followers sur les réseaux sociaux, a suscité l’enthousiasme de nombreux tunisiens dès sa publication mercredi 8 novembre. Il s’agit en réalité d’une initiative de KIA et sa maison mère, Hyundai Motor Group, qui a envoyé des influenceurs coréens dans le monde entier pour mettre en avant ses marques de mobilité.

Cette campagne, qui a débuté le 3 novembre, a déjà touché plusieurs pays, dont la République tchèque, la Macédoine du Nord et bien sûr la Tunisie. Ce projet a été réalisé en étroite collaboration avec l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et le précieux soutien de City Cars, le distributeur officiel de Kia en Tunisie.

D’ailleurs, outre les magnifiques paysages de la Tunisie, on remarque dans le spot, le modèle emblématique de KIA, le « Sorento », qui a été sélectionné pour figurer dans le film promotionnel.

Cette campagne prend place suite à la visite du Président de KIA, M. Song Ho-Sung, en Tunisie durant le mois de septembre dernier. La Tunisie représente un marché prometteur pour KIA, et cette initiative témoigne de l’engagement du Groupe envers la Tunisie.

Ce dernier étant une entreprise mondiale qui a créé une chaîne de valeur basée sur la mobilité, l’acier et la construction, tout en intégrant des branches de logistique, finance, informatique et service. Forte de ses quelque 250 000 employés dans le monde, les marques de mobilité du groupe comprennent entre autres la marque KIA. Le groupe s’appuie sur une vision créative, une communication coopérative et la volonté de relever tous les défis pour créer un avenir meilleur pour tous. D’ailleurs en 2022, il est devenu le troisième groupe automobile mondial en termes de volume de ventes.

City Cars KIA a toujours joué un rôle significatif dans la promotion de la Tunisie à travers diverses actions, notamment dans le domaine sportif, en soutenant des événements phares tels que le Tunis Open et le Jasmin Open.

