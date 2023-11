Hommage posthume au journaliste, universitaire et militant Lotfi Madani

Le journaliste, universitaire et militant Lotfi Madani a tiré sa révérence après un long combat contre la maladie. Plusieurs associations et organisations ont rendu, ce samedi 11 novembre 2023, un hommage au fervent défenseur des droits humains qu’il fut sa vie durant.

L’Association Beity ses membres et fondateurs ont exprimé leur tristesse suite au départ de Lotfi Madani, qui était membre dévoué de l’Association : «Il en a été une pierre angulaire, apportant non seulement son engagement, mais aussi sa chaleur humaine et sa générosité exceptionnelles, ainsi que son calme mythique. Son implication dans les activités de l’association, sa sagesse et son don de soi, ont laissé une empreinte indélébile, et son départ créera un vide immense au sein de l’Association Beity.».

«Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à sa femme, Présidente de notre association, Sana Ben Achour, ainsi qu’à toute sa famille, à ses ami-e-s et à nous-mêmes, membres de l’Association. Lotfi restera à jamais dans nos cœurs.

Son appui, son soutien et ses conseils ont largement contribué à façonner notre association, et nous sommes reconnaissants d’avoir eu le privilège de partager cette expérience avec lui. Bien que nous soyons attristés par sa perte, nous sommes déterminés à perpétuer son héritage en continuant le travail qu’il a si passionnément entrepris. Lotfi restera à jamais dans notre mémoire et continuera d’être une source d’inspiration pour toutes celles et tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître.

Repose en paix cher ami !,»a encore écrit l’Association Beity dans un hommage posthume.

De son côté, l’organisation Avocats sans frontières a rendu hommage au regretté Lotfi Madani, en ces termes :

«Avocats Sans Frontières exprime sa profonde tristesse suite au décès de Lotfi Madani, fervent défenseur des droits humains en Algérie et dans tout le Maghreb. Sa détermination infatigable et son engagement indéfectible resteront gravés dans notre mémoire collective.

Nous rendons hommage à Lotfi Madani pour sa contribution inestimable à la promotion et à la protection des droits fondamentaux et notamment à la liberté d’expression dans son pays d’origine, l’Algérie, et son pays d’adoption, la Tunisie. Son héritage perdurera dans la quête incessante de liberté, de justice et de dignité pour tous.tes.

En ces moments difficiles, nos pensées vont d’abord à sa femme, la grande militante des droits humains et des droits des femmes, amie d’Avocats Sans Frontières, Sana Ben Achour ainsi qu’aux compagnons de route de Lotfi au sein de l’association Beity.

Lotfi Madani restera une figure emblématique de la lutte pour tous les droits et toutes les libertés et pour l’émancipation des peuples du Maghreb. Nous nous engageons à poursuivre son combat et à honorer sa mémoire.

Nos pensées sont avec sa famille, ses ami.e.s et tous ceux qui ont été touchés par sa passion et son dévouement».

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a également rendu hommage à Lotfi Madani, époux de l’ancienne présidente de l’association Sana Achour : «Il a partagé avec nous les moments les plus durs de la vie de l’ATFD et malgré toutes les tracasseries, il était là avec sa grande générosité et sa solidarité indéfectible».

L’équipe de Radio M & Maghreb Émergent a aussi présenté ses condoléances à la famille et aux proches de Lotfi Madani président du Conseil d’administration d’Interface Medias, en rappelant qu’il a été pendant des années une des grandes figures de la Radio Algérienne comme producteur, animateur et surtout formateur avant de rejoindre Interface Médias dans les années 2010 pour contribuer au développement de Radio M.