FTDES : L’UE appelée à respecter les droits et la dignité des migrants

Dans un communiqué intitulé «Pushback en mer pour préserver la forteresse européenne », le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a dénoncé la politique européenne visant les migrants, tout en appelant l’Union européenne à mettre fin aux opérations de rapatriement collectif des migrants, et à respecter leur droits et leur dignité.

«L’Union européenne continue d’intervenir de diverses manières en Tunisie pour servir ses intérêts dans l’objet de protéger ses frontières et lutter contre la libre circulation, à travers de nombreux programmes difficiles à retracer», déplore le FTDES dans un communiqué publié ce mercredi 6 décembre 2023.

Le FTDES a par ailleurs exprimé son indignation face aux pratiques dégradantes menées envers les migrants : «Nous sommes très préoccupés par le sort des expulsés aux frontières, en particulier les femmes et les enfants, dans des conditions humanitaires difficiles et en l’absence de soins et de nourriture», ajoute la même source, en soulignant l’illégitimité du rapatriement forcé en rappelant que toute personne a le droit de contester son retour et de connaître les raisons de son arrestation de manière individuelle.

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux a de ce fait réitéré son appel à l’Union européenne à mettre fin aux opérations de rapatriement collectif des migrants, et à autoriser l’entrée des personnes souhaitant trouver protection sur son territoire.