Migration : Un passeur recherché arrêté à Mahdia

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, un passeur en fuite faisant l’objet de 3 mandats de recherche pour traite de personnes et pour détention d’une arme à feu sans autorisation, a été arrêté jeudi 21 décembre 2023 à Mahdia.

C’est ce qu’annonce le ministère de l’Intérieur en précisant que la brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale a localisé et arrêté le suspect qui s’apprêtait à organiser une nouvelle traversée clandestine depuis les côtes de Mahdia, à laquelle des femmes et des enfants d’origine subsaharienne devaient prendre part.

Sur ordre du ministère public du tribunal de Mahdia le passeur a été placé en détention, ajoute le département de l’Intérieur, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.