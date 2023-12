Oscars 2024 : « Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania shortlisté dans deux catégories

Le film tunisien « Les Filles d’Olfa » (Four Daughters) de Kawthar Ben Hania est officiellement présélectionné dans la shortlist des Oscars 2024 dans deux catégories.

C’est ce qu’annonce le ministère des Affaires culturelles, ce vendredi 22 décembre 2023, en précisant qu’il s’agit d’une première dans l’histoire du cinéma tunisien et que « Les Filles d’Olfa » figure dans la liste des 15 films présélectionnés à l’Oscar dans les catégories « Long métrage international » et « Long métrage documentaire ».

La même source rappelle que la 96ème cérémonie des Academy Awards aura lieu à Los Angeles le 10 mars 2024.

Rappelons que ce 5e long-métrage de la cinéaste tunisienne qui raconte a reçu de nombreux prix, le dernier en date remonte à juillet denier au Brussels international Film Festival ou encore au Munich Film Festival en Allemagne.

Synopsis :

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de quatre filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque dans ce docu-fiction, des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.