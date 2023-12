Des Ong lancent un appel à dons au profit des hôpitaux à Gaza 

De nombreuses organisations non-gouvernementales (Ong) internationales viennent de lancer un appel à dons sous le slogan «Des soignants en détresse, des vies humaines en péril. Soutenons les hôpitaux à Gaza».

Pour faire face à l’urgence médicale dans la bande de Gaza, soumise aux bombardements de l’armée d’occupation israélienne, la FTCR, le CDP, le REF, BChifa, Union syndicale Solidaires et Attac, ADTF, AMF, ATMF, CRLDHT, FDM, UTIT et Yonga Solidaire ont lancé un appel aux dons en aide à l’association humanitaire palestinienne Al-Awda (#SOSHopitauxGaza).

L’association Al-Awda dispose à Gaza de deux hôpitaux et de plusieurs centres de soins. Elle agit dans le respect des principes des droits de l’homme, de justice, d’égalité, de non-discrimination et apporte une aide essentielle aux victimes de la guerre et de la colonisation. Son action s’articule en 3 points : améliorer l’accès aux services de soins de santé primaires dans la bande de Gaza ; contribuer à l’amélioration de l’accès des communautés aux services spécialisés, avancés et complets de soins secondaires et tertiaires par l’intermédiaire de l’hôpital Al Awda à Jabalia et Al-Nuseirat; la protection et l’autonomisation des femmes, des enfants et des jeunes, y compris les personnes handicapées, en fournissant des services intégrés et multisectoriels.

«Les dons sont déductibles d’impôt à hauteur de 75% dans la limite de 1000 € en donations, puis à hauteur de 66% dans la limite de 20% de vos revenus», précise l’appel aux dons.

Pour faire un don.