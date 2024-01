Tunisie-Média : IFM met fin au contrat du journaliste Zied El-Heni

Le journaliste Zied El-Heni a annoncé, ce jeudi 25 janvier 2024, que la Radio IFM a décidé de mettre fin à son contrat.

Zied El-Heni, qui a annoncé la nouvelle dans un post publié ce matin sur sa page Facebook, n’a pas précisé les raisons de cette décision, mais a toutefois salué et remercié tous ses collègues de la Radio, les techniciens et employés, ainsi qui les auditeurs.

Il a par ailleurs réaffirmé son attachement à la liberté d’expression et de la presse : «Cette liberté des médias est la porte d’entrée de toutes les libertés, la voix de tous ceux qui n’en ont pas… C’est l’arme de la parole qui affronte les injustices et la tyrannie et triomphe par la vérité…. Je ne cesserai de le répéter de tout mon cœur : A bas le coup d’État et vive la Tunisie», a-t-il notamment commenté.

Rappelons que le journaliste, qui venait d’être condamné à 6 mois avec sursis ans le cadre d’une plainte déposée à son encontre par la ministre du Commerce, a reçu hier une nouvelle convocation par le Pôle judiciaire antiterroriste afin d’être entendu le 30 janvier en tant qu’accusé.

Réagissant aux poursuites engagées contre le journaliste, de nombreuses organisations et associations ont exprimé leur soutien avec Zied El-Heni en dénonçant un acharnement judiciaire et ont appelé les autorités au respect de la liberté des médias.

Y. N.