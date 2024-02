Manifestation contre l’abattage des chiens errants en Tunisie

L’Association de protection des animaux de Tunisie (PAT) a organisé une manifestation contre l’abattage des chiens errants et pour appeler à la mise en place du programme TNR (Trap Neuter Release).

Les membres de l’Association PAT et les amis des animaux se sont rassemblés, hier vendredi 2 février 2024, au centre-ville de Tunis pour dénoncer la pratique atroce et barbare de l’abattage des chiens errants qui se poursuit dans de nombreuses villes et régions de Tunisie, et ce, malgré des décisions annoncées, par le passé, par différentes communes de ne plus y avoir recours.

Les manifestants ont rappelé qu’il existe d’autre solutions pour la gestion des chiens errant, citant notamment le programme TNR (Trap Neuter Release) qui consiste à capturer les chiens pour les stériliser, les vacciner, et les soigner avant de les relâcher.

Y. N.