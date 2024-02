Mawjoudin : «Flagranti» de Essia Jaïbi, dimanche 4 février au Rio à Tunis

L’organisation Mawjoudin (We Exist) pour l’égalité des droits des minorités sexuelles, notamment les LGBTQI+ en Tunisie, annonce une troisième représentation de «Flagranti» d’Essia Jaïbi, dimanche 4 février 2024, au cinéma Le Rio à Tunis.

Le nouveau spectacle lancé en coproduction avec L’Art Rue, présenté aux Journées Théâtrales de Carthage dans sa 23ème édition, a déjà été présenté au Rio vendredi 2 et samedi 3 février et une 3e représentation est prévue demain dimanche à 17h.

Les billets sont disponibles sur le site TESKERTI

🔑 Synopsis:

Tout a commencé le 22 janvier 2022…

4 jours qui n’ont certainement pas changé le monde, mais qui ont bouleversé le destin de Adam, Malek, Bakhta, Ahmed, Salma et Rayen.

Nos six personnages se retrouvent embarqué.es dans une histoire de fous !

4 jours qui voient leur amitié mise à l’épreuve, leurs amours malmenées, leur citoyenneté bafouée…

4 jours pour redescendre sur terre, atterrir sans parachute et se fracasser sur le sol de la réalité d’une société à visages multiples…

Surtitrage FRA et ENG

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Pas de photos ni de vidéos à l’intérieur de la salle

Arriver minimum 15minutes avant l’heure du début du spectacle

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans

Certaines scènes du spectacle contiennent des effets de lumière susceptibles d’affecter les photosensibles

📋 Équipe: