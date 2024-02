Tunisie : limogeage inexpliqué de la directrice de la douane

La directrice générale des douanes tunisiennes, Najet Omrani Jaouadi, vient d’être limogée, par un arrêté du ministère des Finances publié mercredi 7 février 2024 au Journal officiel de la République tunisienne (Jort).

Commissaire général de police 1ère classe, Mme Jaouadi a également été limogée de ses fonctions de chef de projet au cabinet du ministre des Finances. Elle avait été nommée à son poste en 2021 par décret présidentiel.

Autre limogeage annoncé hier par le ministère des Finances, celui du contrôleur général des finances, Ahmed Khedher.

Aucune explication n’a été donnée de ces limogeages, ce qui ouvre la voie aux supputations de toutes sortes, d’autant que les remplaçants de Mme Jaouadi et M. Khedher n’ont pas été nommés. Ce qui donne à leur limogeage un caractère aussi soudain que brutal.

Quand on sait que la douane est l’un des corps d’Etat les plus décriés en Tunisie, on imagine la sensibilité du poste dont vient d’être éjectée Mme Jouadi, dans un contexte général marqué par la persistance de la corruption, de la contrebande et du marché parallèle.

I. B.