Tunisie : La détention de Rached Ghannouchi prolongée

La détention du président du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi, dans le cadre de l’affaire relative au «changement du régime de l’État», a été prolongée de quatre mois supplémentaires.

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis a également décidé de prolonger la détention de deux autres suspects dans cette affaire pour la même période, précise Mosaïque FM, ce mardi 13 février 2024, citant une source proche du dossier.

Rappelons que Rached Ghannouchi est également accusé dans d’autres affaires et qu’il a été condamné, le 1er février courant, à 3 ans de prison dans l’affaire du financement étranger du parti Ennahdha et dans laquelle son gendre et ancien ministre Rafik Abdessalem Bouchlaka a également été condamné à la même peine.

Y. N.