Tunisie-Météo : Pluies et baisse des températures dès ce soir

Dans une alerte météo, l’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé une baisse des températures et des pluies en Tunisie, à partir de la soirée de ce vendredi 16 février 2024 et qui se poursuivront durant le week-end.

Le temps sera marqué cette nuit par des pluies, parfois orageuses, notamment sur les régions de l’ouest du pays, puis incluront progressivement les régions du nord et localement du centre, indique l’INM, en précisant que les quantités se situeront entre 30 et 50 millimètres.

Une baisse des températures est également attendue et des chutes de grêle sont prévues par endroits au nord-ouest de la Tunisie, ajoute encore l’INM.

Ce temps pluvieux se poursuivra durant le week-end du 17 et 18 février, enregistrant une nouvelle baisse des températures et des précipitations au nord, au centre, et localement dans le sud du pays.

