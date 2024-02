Monastir : Verdict dans l’affaire du décès d’une étudiante dans un foyer

La chambre pénale près le tribunal de première instance de Monastir a rendu son verdict dans l’affaire du décès d’une étudiante dans un foyer universitaire à Ksar Helal en septembre dernier.

La directrice du foyer, le gardien de l’établissement et le directeur de l’Office des œuvres universitaires ont ainsi écopé d’une peine de 8 mois de prison chacun pour manquements, négligence et non-assistance à une personne en danger, ayant retardé les secours et causé le décès de l’étudiante, indique le porte-parole des tribunaux de Mahdia et Monastir Farid Ben J’ha, dans une déclaration sur Mosaïque FM, ce vendredi 23 février 2024.

Rappelons que la jeune fille avait été victime d’un malaise à l’aube, mais ses camarades n’ont pas pu la transporter à l’hôpital, les portes du foyer ayant été verrouillées par le gardien qui était rentré chez lui… l’étudiante n’a donc pas pu être secourue à temps et elle est décédée au sein du foyer.

Y. N.