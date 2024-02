Opération antidrogue à Sfax : 17 dealers arrêtés, de la drogue et des armes saisies

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, samedi 24 février 2024, l’arrestation de 17 dealers à Sfax au cours d’une opération antidrogue menée par différentes brigades sécuritaires de la région.

L’Opération antidrogue a été menée en coordination avec le ministère public et plusieurs descentes ont été effectuées dans des quartiers populaires de Sfax, où des dealers, dont 8 recherchés, ont été arrêtés par différentes brigades régionales et centrales de la police, notamment la sous-direction de lutte contre les drogues relevant de la Direction de la Police judiciaire.

Au cours des différentes descentes effectuées chez les suspects, les agents ont saisi de nombreuses quantités de cocaïne, de cannabis et de comprimés de stupéfiants, ainsi que des fusils de chasse non autorisés, des armes blanches et des sommes d’argent, fruit de ce trafic.

Les 17 dealers ont été placés en détention sur ordre du ministère public, ajoute le département de l’Intérieur.

Y. N.