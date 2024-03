Appel à l’ouverture d’une enquête sur la mort suspecte d’un détenu à la Mornaguia

L’Organisation contre la torture en Tunisie et la Coalition tunisienne contre la peine de mort ont appelé à l’ouverture d’une enquête sur la mort dite suspecte d’un détenu de 35 ans à la prison de la Mornaguia.

Dans un communiqué publié ce samedi 9 mars 2024, l’OCTT et la CTCPM ont indiqué que le détenu est décédé dans des circonstances suspectes mardi dernier, en précisant que ce dernier était en détention depuis 2018.

Il faisait par ailleurs l’objet d’un suivi particulier par les deux organisations qui affirment avoir adressé plusieurs demandes aux autorités compétentes pour demander à ce qu’il puisse bénéficier de soins particuliers ainsi que son transfert à l’hôpital après que sa famille ait constaté une détérioration de son état de santé.

«Nous appelons, sur la base de ce qui précède, l’ouverture d’une enquête judiciaire et administrative sur les circonstances du décès et exigeons la publication des résultats dans les plus brefs délais et en toute transparence», ajoutent l’OCTT et la CTCPM.

Y. N.