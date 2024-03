Le SNJT pour une meilleure protection des journalistes femmes

Une cellule de protection contre la discrimination, la violence et le harcèlement dans les médias a été mise en place pour tous les journalistes, et notamment les femmes, a annoncé vendredi 8 mars 2024 le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Cette unité est créée à l’occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, selon un communiqué du SNJT, ajoutant que cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de la Tunisie pour honorer ses engagements internationaux et lutter contre la discrimination, le harcèlement et les violences basées sur le genre dans les médias.

Le syndicat a appelé tous les médias à prendre en compte la situation des femmes journalistes et à respecter le principe de l’égalité des chances en matière de formation, de rémunération et de couverture sociale, conformément aux dispositions de la Constitution tunisienne, qui garantit l’égalité pleine et effective entre les sexes.

Le SNJT a en outre appelé au redéploiement des journalistes femmes aux postes de décision au sein des médias, sur la base des critères de compétence et du principe d’impartialité.

