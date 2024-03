Layali Ramadan 2024 à l’IFT : Nuit du conte en arabe et en français

Dans le cadre des soirées « Layali Ramadan 2024 », l’Institut français de Tunisie (IFT) organise une nuit de lecture de contes en arabe et en français, samedi 6 avril 2024.

Ons Ben Youssef, voix du livre audio Cinq histoires de trésors de Samir Marzouki et Aymen Mejri, comédien, embarquent petits et grands dans les histoires haletantes de Abdelaziz El Aroui et d’autres conteurs à la recherche de trésors…

L’Entrée est libre dans limite des places disponibles à cet évènement prévu samedi 6 avril à 21h30.

