Tunisie : Mourakiboun annonce la composition de son nouveau BE

A l’issue de son assemblée générale organisée le 30 mars dernier, l’association réseau Mourakiboun a annoncé la composition de son nouveau bureau exécutif.

Ci-dessous le nouveau BE présidé par Nefaa Haji :

Nefaa Haji : Président

Soumaya Kamel : Secrétaire générale

Souhayb Rebahi : Trésorier

Rami Hassine : Trésorier adjoint

Saida Ben Ali : Membre chargée des études et de la formation

Wadhah Ouselati : Membre chargé des activités des groupes régionaux de coordinations et des adhérents

Wissem Omrani : Membre chargé des relations avec les associations et les organisations.



Mourakiboun, est une association de droit tunisien, apolitique et sans but lucratif régit par le Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations. A sa création en avril 2011, l’association est appelée l’Association Tunisienne d’Eveil Démocratique. En 2014, elle a officiellement adopté le nom de Mourakiboun et compte à ce jour près de 4000 observateurs dans le pays.

