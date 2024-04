Symposium d’art contemporain à Yasmine Hammamet

Ateliers de sculpture, peinture, gravure sur divers matériaux et exposition finale des œuvres d’art créées lors de l’événement. Tel est le programme du sixième Symposium ‘Ensemble d’Art Contemporain’ qui se tiendra du 13 avril au 4 mai 2024 à la Médina de Yasmine Hammamet.

Prennent part à cet événement international des peintres, sculpteurs et graveurs en provenance de 22 pays : Mexique, Inde, Algérie, Russie, Italie, Irak, Espagne, Roumanie, Pologne, Liban, Belgique, Jordanie, Pays-Bas, Uruguay, France, États-Unis, Maroc, Qatar, Azerbaïdjan, Égypte, Koweït, et Tunisie.

Organisé par l’association ‘Ensemble’ pour l’art contemporain, présidée par l’artiste Rim Ayari, le colloque vise à promouvoir l’art contemporain en Tunisie sous tous ses aspects.

Le sculpteur Stefano Sabetta participe pour l’Italie.

Au programme également, un hommage à deux artistes tunisiens invités d’honneur, le graveur et designer Mohamed Ben Meftah et le sculpteur Abdelaziz Krid ainsi que des visites collectives des sites archéologiques de Carthage et d’Oudhna, du village arabo-andalous Sidi Bou Saïd, du Musée national du Bardo et de la Médina de Tunis, lieux où de nombreux artistes, poètes et écrivains s’étaient longtemps ressourcés et y ont puisé leur inspiration.

I. B.