Al Kitab : Rencontre-débat avec Olivier Poivre d’Arvor autour de son roman « Deux étés par an »

Dans le cadre du forum culturel « La Fabrique des Arts », l’Alliance française de Tunis organise une rencontre-débat avec Olivier Poivre d’Arvor, lundi 26 avril 2024 à 19h, à la Librairie Al Kitab Mutuelleville.

« Ne manquez pas l’occasion de découvrir l’univers passionnant de son nouveau roman, « Deux étés par an » », indique l’AFT, en précisant que l’entrée est libre dans la limite des places disponibles pour cette rencontre avec « l’ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes et écrivain ».

Olivier Poivre d’Arvor ancien ambassadeur de France en Tunisie (Juillet 2016-Septembre 2020) également annoncé cet évènement en ces termes : « Beaucoup d’émotion à revenir en Tunisie( que je n’ai jamais quittée en vérité…), non plus en diplomate mais en romancier. Tant de chers amis que je sais pouvoir retrouver ce 26 avril en cette belle librairie Al Kitab! »