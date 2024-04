Sousse : A propos de l’agression au couteau d’un chauffeur de taxi

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation d’un individu impliqué dans l’agression au couteau d’un chauffeur de taxi à Sousse et a apporté des précisions sur cette affaire.

Dans un communiqué publié ce lundi 29 avril 2024, la DGSN a précisé que le chauffeur de taxi n’était pas en service et prenait part à une soirée arrosée, à la cité Laouina, avec ses amis et des connaissances quand un différend a éclaté entre lui et une autre personne.

Les deux hommes en sont venus aux mains et le chauffeur de taxi a été agressé au couteau, ajoute la DGGN, contrairement à la version relayée par certains médias qui ont évoqué un braquage sur la route, citant notamment le SG du Syndicat national des taxis individuels.

Ce dernier avait assuré que son collègue a été agressé au couteau et a perdu deux doigts alors qu’il tentait de se défendre lors d’un braquage.

Notons que l’agresseur a été arrêté et placé en détention sur ordre du ministère public et que l’enquête se poursuit.

Y. N.