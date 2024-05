Tunisie-Libye : accord pour la réouverture du poste frontalier de Ras Jedir

Le ministre libyen de l’Intérieur Imed Trabelsi a annoncé à l’issue d’une rencontre à Carthage avec le président tunisien Kaïs Saïed, lundi 6 mai 2024, qu’un accord avait été trouvé pour la réouverture du poste frontière de Ras Jedir, fermé «pour des raisons de sécurité» depuis le 19 mars dernier.

De son côté, la présidence tunisienne a indiqué dans un communiqué que «des instructions seront données aux autorités compétentes des deux parties, tunisienne et libyenne, pour commencer à ouvrir le poste frontière une fois les préparatifs sécuritaires achevés».

Les préparatifs, poursuit la note, «se poursuivront mardi et le passage de la frontière sera ouvert conformément aux lois des deux pays et au commerce bilatéral dans les deux sens».

Au cours de l’entretien, Saïed et Trabelsi ont évoqué «les excellentes relations entre les deux pays» et la «détermination à les développer davantage dans tous les domaines, notamment dans la coordination des efforts sur la question de l’immigration irrégulière».

Ce phénomène «qui s’aggrave de jour en jour», a déclaré Saïed, ne peut être combattu «qu’en coordonnant et en intégrant les positions et en éliminant les causes, dans le cadre d’une nouvelle approche qui implique tous les pays concernés».

Rappelons que la Tunisie n’a pas de frontières avec les pays subsahariens et que les migrants qui pénètrent dans son territoire viennent de Libye et d’Algérie avec lesquels la coopération dans le lutte contre ce fléau reste très faible.

I. B.