Tunisie : festivités réduites pour le pèlerinage juif d’El-Ghriba

Le pèlerinage de la synagogue El-Ghriba, à Djerba, qui attire chaque année des milliers de fidèles juifs du monde entier, doit se tenir du 24 au 26 mai. Mais cette année, en raison de la guerre que mène Israël à Gaza, le rite sera énormément réduit.

«Ceux qui viennent nous rendre visite sont les bienvenus et peuvent organiser des rituels religieux, allumer une bougie à l’intérieur de la synagogue», a déclaré à l’Associated Press Perez Trabelsi, le chef de la communauté juive de l’île.

Cette décision intervient plus de six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, qui s’est répercutée dans tout le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, provoquant des manifestations de masse, du Maroc à l’Irak. En Tunisie, la plupart des manifestations ont été pacifiques.

Les limites du pèlerinage de Lag Baomer sont un coup dur pour l’industrie touristique de Djerba, qui a accueilli plus de 7 000 personnes pour l’événement de trois jours l’année dernière. Quelques jours après sa conclusion, un garde national de 30 ans a tué cinq personnes à la synagogue El-Ghriba, semant la panique parmi la population et les visiteurs.

Trabelsi a attribué la décision de limiter les festivités de Lag Baomer de cette année aux problèmes de sécurité liés à cette attaque, et non à la guerre au Proche-Orient. Il a déclaré que la communauté ne se sentait pas menacée, mais a noté que ses dirigeants se sentaient obligés de la protéger. Il a félicité les autorités tunisiennes pour avoir œuvré à assurer la sécurité de l’événement et a souligné l’importance du pèlerinage : «La Tunisie et Djerba resteront des terres de tolérance, de coexistence et de paix», a-t-il dit.

I. B.