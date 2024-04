Tunisie : A propos du pèlerinage de la Ghriba 2024

Le Comité de la Grande synagogue de la Ghriba a publié un communiqué, ce vendredi 19 avril 2024, à propos du pèlerinage annuel de la Ghriba prévu pour le mois de mai sur l’île de Djerba.

Dans son communiqué, le Comité a affirmé qu’il n’y aura pas de festivités cette année au pèlerinage de la Ghriva, qui se limitera aux rituels religieux à l’intérieur même de la synagogue.

« La Tunisie et Djerba resteront des terres de tolérance, de coexistence et de paix », indique le Comité, en saluant au passage, «les efforts déployés par les autorités pour garantir les meilleures conditions à la tenue du pèlerinage »

Rappelons que des appels ont été lancés aux autorités tunisiennes pour l’annulation, cette année, du pèlerinage de la Ghriba et ce suite à la guerre menée contre Gaza et les crimes commis depuis le 7 octobre par l’État d’Israël d’où viennent souvent beaucoup de pèlerins munis de passeports européens.

On compte par ailleurs à ce jour, plus de 35.000 morts et plus de 70.000 blessés à Gaza, en majorité des femmes et des enfants, ainsi que des milliers de personnes, disparues sous les décombres…

Y. N.