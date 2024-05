Tunisie : Les représentants de Diwan FM & IFM laissés en liberté

Après leur audition par la brigade d’El-Gorjani, ce lundi 13 mai 2024, les représentants des radios IFM et Diwan FM ont été laissés en liberté.

Le rédacteur en chef de Diwan FM Mehdi Ben Amor, qui a également été entendu ce jour, a précisé dans une déclaration que l’audition s’est déroulée dans de bonnes conditions et a duré près de deux heures.

Mehdi Ben Amor a également affirmé ne pas pouvoir en dire plus quant à l’objet de la convocation, soulignant toutefois que « cela n’est pas lié à IFM et que l’audition concerne une déclaration sur Diwan FM remontant à 2020 et que les explications à ce propos ont été apportées ».

Y. N.