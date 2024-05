Levée du sit-in observé par Chawki Tabib à la Maison de l’avocat de Tunis

L’ancien bâtonnier Chawki Tabib a décidé, ce mardi 14 mai 2024, de mettre fin au sit-in qu’il observe à la Maison de l’avocat de Tunis depuis le 30 avril dernier.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Chawki Tabib explique avoir pris cette décision face aux derniers événements touchant ses consœurs et confrères, et ce, pour se concentrer pleinement sur sa mission d’avocat.

« Les défis auxquels est confrontée la profession, ainsi que les attaques, les poursuites et les arrestations arbitraires qui ont suivi découlent nécessitent que je me consacre, comme les autres avocats, à ma profession, notamment la participation aux audiences, la défense, les visites en prison…», a-t-il écrit.

Chawki Tabib a également exprimé, dans son post, ses remerciements et sa gratitude à tous ceux qui l’ont soutenu, citant ses consœurs et confrères, les activistes de la société civile et les organisations nationales et internationales…

Y. N.