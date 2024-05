Réseau international de trafic d’héroïne : Arrestation de deux frères et d’une complice

La police de l’aéroport de Tunis-Carthage a intercepté une jeune fille en possession de 10 capsules d’héroïne (500 grammes), ce qui a permis le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue.

L’enquête a été menée par la police judiciaire et la-direction antistupéfiants, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié mardi 14 mai 2024, en indiquant que l’arrestation de la suspecte à l’aéroport de Tunis-Carthage a permis celle du suspect principal, un repris de justice connu des services de police.

Selon les investigations menées par les brigades spécialisées, ce dernier recrutait des jeunes filles et les faisait voyager gratuitement à l’étranger où il prenait en charge leur séjour en collaboration avec son frère qui travaille dans une agence de voyages à Tunis.

Après le séjour, les filles étaient chargées de transporter l’héroïne placée dans des capsules, vers la Tunisie, où les dealers la revendait.

Les trois suspects ont été arrêtés et placés en détention et le Parquet a ordonné leur mise en détention et la poursuite de l’enquête en vue d’identifier les autres membres dudit réseau international.

Y. N.