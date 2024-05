La Poste Tunisienne : Un timbre pour célébrer la fête des mères

La Poste Tunisienne a annoncé l’émission , le 16 mai 2024, d’un timbre-poste pour célébrer la fête des mères.

Par l’émission de ce timbre, La Poste souaite rendre ainsi hommage aux mères, reconnaissant leur position, valorisant leur rôle au sein de la famille et dans la construction de la société, et appréciant les grands sacrifices qu’elles consentent pour une éducation correcte et équilibrée de leurs enfants…

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les Bureaux de Poste et via Internet à travers le site dédié à partir du jeudi 16 mai 2024.

Communiqué