Migration : Recherches en mer pour retrouver 23 disparus au large de Korba

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce samedi 18 mai 2024, que des opérations de recherches en mer ont été lancées pour retrouver 23 Tunisiens disparus au large de Korba.

Originaires de différentes régions de Tunisie, les 23 disparus avaient pris le large dans la nuit du 3 au 4 mai 2024 et leur embarcation de fortune avait fait naufrage, précise la DGGN, ajoutant que les familles des naufragés n’ont informé les autorités de la disparition que dans la nuit du 14 et 15 mai 2024.

Toutes les unités ont immédiatement été mobilisées pour mener les recherches en mer et retrouver les disparus, affirme encore la même source.

L’enquête menée a également permis d’identifier les passeurs et les organiseurs, dont deux femmes : Parmi les suspects, on compte le frère et la mère de l’un des disparus, qui a pris part à cette traversée clandestine, lit-on encore dans le communiqué de la DGGN.

Y. N.