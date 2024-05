Tunisie : chute des investissements agricoles au 1er trimestre 2024

Les investissements agricoles du secteur privé en Tunisie ont chuté de 55% à 59,766 millions de dinars (MDT) à fin mars 2024 par rapport à la même période de l’année dernière (134,041 MDT), selon les chiffres publiés vendredi 17 mai 2024 par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Les investissements approuvés comprennent 24,61 MDT de financement propre (41,17% des investissements globaux), 14,22 MDT de prêts (23,78%) et 20,95 MDT de dons représentant 34,3% des investissements totaux.

Toutes les sources de financement ont connu une tendance à la baisse entre le 1er trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024. Le financement propre et les prêts ont chuté de 60% et 45%, respectivement, tandis que les subventions ont chuté de 52,3%.

Le nombre d’opérations d’investissement a plongé de 28% à 1 348 fin mars contre 1 882 durant la même période en 2023.

La répartition géographique des investissements montre que les régions du centre-ouest se taillent la part du lion (31%), suivies par le nord-ouest et le sud-est (22%), les régions du centre-est (12%) et le sud-ouest (7%).