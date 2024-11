La Tunisie peine à exploiter son immense potentiel d’énergies renouvelables

Le magazine spécialisé Africa Energy se demande si l’immense potentiel de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables peut triompher de ses politiques désastreuses.

«La Tunisie a certaines des meilleures perspectives en matière d’énergies renouvelables en Afrique. Elle dispose de bonnes ressources éoliennes, d’excellentes ressources solaires et d’un fort impératif économique pour remplacer le gaz algérien importé et coûteux. Sa proximité avec l’Europe signifie également qu’elle sera parmi les premiers pays à bénéficier du HVDC et – potentiellement – de la technologie de l’hydrogène vert», note le magazine dans un récent article. Il estime que notre pays dispose d’«excellents responsables» dirigeant la politique du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie qui souhaitent que les projets en cours en matière d’énergies renouvelables réussissent. Mais ils n’ont pas vraiment les coudées franches et font face à certaines contraintes, estime-t-il.

Africa Energy, qui a pesé les risques et les opportunités, se montre plutôt sceptique. Le fait que les autorités s’empressent de désigner à chaque fois des boucs émissaires et de prétendus «profiteurs» parmi les opérateurs économiques rend la réalisation des projets beaucoup plus difficile qu’elle ne devrait l’être, estime l’auteur de l’article. Qui pointe également du doigt la politique macroéconomique du gouvernement, qu’il qualifie d’inflationniste et de dépendante des subventions.

I. B.