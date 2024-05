Franchise Days, le 6 juin à Sousse

Franchise Days @Sousse, un événement dédié à la promotion de la franchise dans la région centrale de la Tunisie, se tiendra le 6 juin 2024 à Sousse, à l’initiative de Wefranchiz, plateforme de mise en réseau des franchises.

L’événement, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC) et le bureau régional de la Conect Sousse, est «une opportunité pour les concepts de franchise tunisiens et les investisseurs potentiels de se rencontrer et d’explorer des opportunités de collaboration fructueuses», indique le CCIC.

Y participeront un certain nombre de marques tunisiennes de renom, spécialisées dans divers secteurs et souhaitant développer leurs activités selon le modèle de la franchise. Une séance de matchmaking B2B sera organisée à cet effet. Les personnes intéressées à établir des relations de coopération avec des franchiseurs tunisiens peuvent s’inscrire via ce lien.