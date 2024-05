La CPI émet un mandat d’arrêt contre Netanyahu et Gallant

«Le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d’Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine», déclare la Cour pénale internationale (CPI) dans un communiqué publié lundi 20 mai 2024.

«Sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, j’ai des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre d’Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d’Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine (dans la bande de Gaza) à partir du 8 octobre 2023 au moins», a déclaré dans un communiqué le chef de la CPI, qui siège à La Haye.

«Aujourd’hui, nous avons demandé des mandats à la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale concernant trois personnes qui sont membres du Hamas», a déclaré Karim Khan, le chef de la CPI, en énumérant Yahya Sinwar, Mohammad Deif et Ismail Haniyeh.

Il précise qu’ils seraient accusés d’extermination, de meurtre, de prise d’otage, de viol et d’agression sexuelle en détention.