La purification de l’eau «change la donne» à l’African Lion 2024 en Tunisie

Perchées entre l’Algérie à l’ouest et la Libye au sud-est, la plupart des frontières nord et est de la Tunisie partagent un littoral avec la mer Méditerranée. Le sud de la Tunisie s’étend dans le paysage aride du désert du Sahara, où l’eau est rare et les tempêtes de sable fréquentes. Du 29 avril au 10 mai, 2 500 participants multinationaux à l’exercice African Lion 2024 (AL24) ont élu domicile dans ce paysage diversifié et principalement sec. (Illustration : La CPS de l’armée américaine, Ninnette Klinogo, nettoie un Humvee dans le cadre des opérations de lavage à Gabès, Tunisie, le 9 mai 2024.)

L’exercice a vu l’infanterie s’entraîner au tir réel, les unités d’artillerie tirer des obusiers M777 et des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), tout en s’associant avec les forces armées tunisiennes pour renforcer l’interopérabilité et la préparation.

Outre les balles, les mortiers et les roquettes, tous les participants avaient également besoin d’eau.

African Lion 2024 marque le 20e anniversaire du premier exercice conjoint du Commandement des États-Unis pour l’Afrique dirigée par la Force opérationnelle de l’armée américaine pour l’Europe du Sud en Afrique (Setaf-AF), qui se déroule du 19 avril au 31 mai en Tunisie, au Ghana, au Maroc et au Sénégal, avec plus de 8 100 participants venus de 27 pays et contingents de l’Otan.

«C’est la première fois que nous nous présentons pour African Lion», a déclaré le sergent d’état-major de la réserve de l’armée américaine. Casey Pilcher, spécialiste de la purification de l’eau. «Nous sommes très excités de venir en Tunisie et de montrer ce que notre équipe est capable de faire», a-t-il ajouté

Voyageant plus d’une journée complète depuis Evansville, Wyo., l’unité a été chargée du rôle vital de purification de l’eau tout au long de l’exercice. Ce faisant, ils ont également renforcé les partenariats entre les États-Unis et la Tunisie.

«Les opérations de lavage peuvent avoir un impact négatif sur les ressources limitées en eau douce dans cette zone désertique», a déclaré le major de l’armée américaine Travis Michelena, planificateur du maintien en puissance du théâtre. «Cette année a changé la donne. Nous ne puisons même pas l’eau du sous-sol ou des puits ; ça vient tout droit de la mer Méditerranée», explique-t-il.

Les opérations de lavage des racks comprennent le nettoyage détaillé de l’équipement et des véhicules avant leur chargement sur un navire maritime pour leur retour au pays d’origine. Compte tenu de la taille de certains véhicules, une quantité d’eau importante doit être consommée pour accomplir la tâche.

Les membres du 651e QM CO sont des experts dans la science de la purification de l’eau, une compétence essentielle à la survie sur n’importe quel théâtre d’opérations. Forts de leur formation approfondie, ces soldats excellent dans l’approvisionnement en eau provenant de divers réservoirs environnementaux, la filtrant selon les normes les plus élevées et la distribuant à une multitude d’usages.

En Tunisie, où la pénurie d’eau constitue depuis longtemps un problème, leur expertise a pris une importance accrue. «Nous utilisons une unité de purification d’eau par osmose inverse. Fondamentalement, il transforme l’eau de mer, même avec des niveaux de salinité élevés comme la Méditerranée, et la convertit en une ressource vitale», a déclaré Pilcher.

L’unité a également passé du temps avec des partenaires des forces armées tunisiennes, qui utilisent un processus de purification similaire, mais ne l’ont pas utilisé lors d’exercices précédents. Pour un grand événement de formation comme AL24, c’est essentiel pour prévenir l’épuisement des nappes phréatiques.

Cette percée n’améliore pas seulement les capacités opérationnelles des deux pays, mais favorise également la bonne volonté et la collaboration à l’échelle mondiale.

En exploitant la puissance de purification de l’eau de mer, l’unité atténue l’impact environnemental tout en répondant aux exigences élevées des opérations militaires. À AL24, cela a résolu deux problèmes critiques. L’unité a produit de l’eau potable pour réduire la dépendance aux bouteilles d’eau en plastique et, deuxièmement, l’eau purifiée utilisée pour les opérations de lavage n’a plus d’impact sur les rares ressources en eau douce de la Tunisie.

Cette approche innovante illustre l’engagement envers la gestion de l’environnement et la coopération internationale.

«L’un des meilleurs aspects de la venue en Afrique est d’avoir l’opportunité de travailler côte à côte avec des partenaires tunisiens», a déclaré le 1er lieutenant de l’armée américaine David Sneed, commandant du 651e QM CO. «Des exercices comme African Lion nous permettent de perfectionner nos propres compétences et techniques, mais aussi être fiers de savoir que nous avons partagé les meilleures pratiques entre les deux pays. Cela garantit que nous sommes tous les deux prêts à relever les défis futurs», a-t-il ajouté.

Même si l’AL24 s’est terminé en Tunisie, le 651e QM CO est resté sur place jusqu’au 16 mai pour faciliter la purification de l’eau pour le nettoyage des équipements avant le transit. Le reste de l’exercice se poursuit dans d’autres pays hôtes, le Maroc, le Ghana et le Sénégal, jusqu’ au 31 mai.

2024 marque le 20e anniversaire du premier et plus grand exercice conjoint annuel combiné du Commandement de l’armée américaine pour l’Afrique, African Lion. L’exercice de cette année a engagé plus de 8 100 participants venus de plus de 27 pays et contingents de l’Otan.

African Lion 24 se concentre sur l’amélioration de l’état de préparation entre les forces américaines et celles des pays partenaires. Cet exercice conjoint multi-domaines, multi-composants et multinational utilise une gamme complète de capacités de mission dans le but de renforcer l’interopérabilité entre les participants et de préparer le théâtre d’un accès stratégique.

