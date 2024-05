Tunisie : Appel à libérer les détenus politiques et d’opinion et à abroger le décret 54

Dans un communiqué publié, ce lundi 20 mai 2024, huit partis politiques de l’opposition ont lancé un appel à libérer les détenus politiques et d’opinion et à abroger le décret 54, juge liberticide.

Tout en dénonçant les récentes arrestations de chroniqueurs, journalistes et des avocats, le Parti des Travailleurs, Attayar, le Parti socialiste, Al-Joumhouri, Al-Massar, Afek Tounes, Al-Qotb et Ettakatol ont dénoncé les descentes effectuées à la Maison de l’Avocat de Tunis, estimant que cela démontre que « le pouvoir en place se limite à des solutions sécuritaires, fondées sur l’intimidation et le harcèlement de ceux qui s’opposent à sa politique ».

« Les atrocités ayant visé Mehdi Zagrouba prouvent que le pouvoir renoue avec la violence contre ses opposants et ses détracteurs » lit-on dans le communiqué des 8 partis, qui ont exprimé leur solidarité avec les avocats et « leur lutte pour défendre l’indépendance de la profession et garantir la justice ».

La même source a réclamé la libération des détenus politiques et d’opinion et l’annulation du décret 54, et a appelé toutes « les forces vives qui défendent les valeurs des droits de l’Homme à se mobiliser pour défendre les acquis du peuple tunisien en matière de liberté, de dignité et de justice sociale ».

Y. N.