El-Jem : Décès d’un agent de la Steg par électrocution

Mouldi Haj Beraik, agent de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) à El-Jem, dans le gouvernorat de Mahdia est mort électrocuté, ce lundi 20 mai 2024.

Le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et la Steg ont présenté leurs condoléances à la famille, proches et collègues de Mouldi Haj Beraik décédé lors de l’exercice de ses fonctions.

Mouldi Haj Beraik avait été grièvement brûlé suite à ce grave accident de travail survenu hier et transporté à l’hôpital, où il a rendu l’âme ce jour.

Y. N.