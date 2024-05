‘‘Mraguem’’, un spectacle inédit d’arts populaires

Le Ballet tunisien et arabe des arts du spectacle et de la danse, présentera, jeudi 30 mai 2024 à 20H00 au Théâtre Municipal de Tunis, un spectacle folklorique inédit pour les amateurs des arts populaires sous le titre ‘‘Mraguem’’.

Organisé en collaboration avec l’Association des anciens fonctionnaires de la direction générale des Unités d’Intervention (AAFDGUI), ce spectacle conçu et mis en scène par le chorégraphe tunisien Tarek Ben Hmida, comprendra un show de musique traditionnelle, de danse et de chants populaires, avec la participation de Rachid El Mejri, Tlili El-Gafsi, Slim Nifaoui et Sonia Noureddine. Le spectacle présente aussi des histoires et des poèmes du patrimoine, racontés par la poète Salha Jelassi.

Ce spectacle est conçu pour les festivals d’été, avec une scénographie rehaussée par des effets lumineux et sonores.