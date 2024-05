Tunis : Rassemblement en solidarité avec Borhen Bssais et Mourad Zeghidi (SNJT)

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé à un rassemblement devant le tribunal de première instance de Tunis, mercredi 22 mai 2024, en solidarité avec Borhen Bssais et Mourad Zeghidi.

Tout en réclamant la libération des deux journalistes en détention sur fond de déclarations médiatiques et statuts sur les réseaux sociaux, le SNJT précise que le rassemblement prévu à partir de 10 coïncide avec le procès de Borhen Bssais et Mourad Zeghidi poursuivis sur la base du décret 54.

« Ce mouvement est également organisé en solidarité avec toutes les victimes de procès et détentions arbitraires et les victimes du décret 54, une loi liberticide devenue une réelle menace pour les journalistes en particulier et pour les citoyens en général », lit-on encore dans le communiqué du Syndicat des journalistes.

Y. N.