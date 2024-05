L’Ordre des médecins déplore le décès du Pr Moncef Darghouth

Le Conseil national de l’Ordre des médecins de Tunisie a déploré, ce mercredi 22 mai 2024, le décès du Professeur Moncef Darghouth, l’un des bâtisseurs de la chirurgie orthopédique en Tunisie.

Ancien chef de service d’orthopédie et de traumatologie à l’Hôpital Aziza Othmana de Tunis, Pr Moncef Darghouth était également un grand fan de sport et avait notamment présidé l’Association Sportive de l’Ariana (ASA), ville, dont beaucoup d’habitants le décrivent comme « un monument de son histoire contemporaine ».

De nombreux médecins ont rendu hommage au Pr Darghouth en rappelant qu’il était également à l’origine de la naissance de la chirurgie plastique et chirurgie des brûlés dans son service d’orthopédie à l’hôpital Aziza Othmana de Tunis et en affirmant que le regretté « a fait la gloire de ce service d’orthopédie, sans compter les générations d’orthopédistes qu’il a formées en grand maître ».

« La Tunisie a perdu un grand dirigeant sportif, un éducateur hors pair, un homme humble et toujours prêt à aider autrui et à servir la médecine, sa ville et son pays », ont regretté les proches de Moncef Darghouth, qui a été accompagné à sa dernière demeure, cet après-midi, au cimetière de Gammarth.

