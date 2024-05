La Tunisie et la Pologne gagneraient à développer leurs relations économiques

«Les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Pologne doivent être davantage développées», a déclaré le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Aslan Ben Rejeb, lors du séminaire tuniso-polonais pour la promotion du commerce et de l’économie organisé mercredi 22 mai 2024 à Tunis.

Le séminaire, organisé par Conect en collaboration avec la Chambre de commerce polonaise, représente une opportunité majeure pour promouvoir le commerce et prendre des mesures concrètes pour dynamiser la coopération économique bilatérale.

Lors du séminaire, des acteurs économiques polonais ont exprimé leur volonté d’investir en Tunisie, notamment dans les secteurs porteurs, comme les technologies éco-responsables, les industries mécaniques de pointe, le tourisme et les industries agroalimentaires.

L’ambassadrice de Pologne en Tunisie, Justyna Porazińska, a indiqué que son pays cherche à établir des relations solides entre les structures représentatives des investissements dans les deux pays. «L’ambassade de Pologne en Tunisie est prête à faciliter l’octroi de visas aux hommes d’affaires tunisiens», a-t-elle insisté.

En 2021, les échanges commerciaux entre la Pologne et la Tunisie ont continué de croître malgré la pandémie de coronavirus. Le chiffre d’affaires du commerce a augmenté de 8,2% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 470,2 millions de dollars, selon les données publiées par l’ambassade de Pologne en Tunisie.

Les exportations de la Pologne vers la Tunisie se sont élevées à 153,1 millions de dollars (en hausse de 17,7%), tandis que les importations se sont élevées à 317,1 millions de dollars (+4,2%).

Les échanges entre la Pologne et la Tunisie reposent en grande partie sur la coopération entre entreprises, de nombreuses usines tunisiennes sous-traitent pour le compte de leurs homologues polonaises (principalement dans le secteur des câbles électriques, des pièces automobiles et du textile), ce qui se traduit par une valeur plus élevée des importations polonaises en provenance de Tunisie (semi-produits finis à valeur ajoutée pour les usines polonaises en vue d’une transformation ultérieure) et une valeur moindre des exportations polonaises vers la Tunisie.

D’après Tap.