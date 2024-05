Tunisie : La détention de Riadh Ben Fadhel prolongée

La détention préventive du coordinateur général du parti Al-Qotb, Riadh Ben Fadhel vient d’être à nouveau prolongée, ce jeudi 22 mai 2024.

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire économique et financier a décidé de prolonger la détention de Riadh Ben Fadhel, arrêté à son retour de l’étranger en novembre dernier, de quatre mois supplémentaires.

Rappelons que le coordinateur général du parti Al-Qotb est poursuvi dans le cadre d’une enquête portant sur les circonstances jugées douteuses de l’acquisition d’un lot de véhicules luxueux de l’ancien président, confisqués par l’État après sa chute le 14 janvier 2011.

Or, selon son avocat Me Mohamed Ali Ghrib, l’acquisition du lot de véhicules est légale et s’était déroulé dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, en présence d’experts et de responsables publics.

Y. N.