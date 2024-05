SNJT : Journée de solidarité avec les journalistes en détention

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) organise le 27 mai 2024, une Journée de solidarité avec les journalistes en détention.

Cette journée sera organisée en coordination avec des membres des familles des journalistes en question et sera inaugurée par une conférence de presse à 10h, suivie par un rassemblement de solidarité à 11h devant le siège du Syndicat à Tunis.

Dans son communiqué, le SNJT a appelé les journalistes et les défenseurs des droits et des libertés à participer en nombre à cette journée et à organiser en parallèle des rassemblements dans les régions et au sein des établissements médiatiques, et ce, en soutien aux journalistes détenus et pour également défense de la liberté de presse et d’expression.

Rappelons que le SNJT a dénoncé les poursuites et l’arrestation de plusieurs journalistes et a appelé à leur liberation, on compte parmi ces derniers Chadha Haj Mbarek (en attente de son jugement) et Mohamed Boughalleb (condamné à 6 mois) ou encore les plus récents Borhen Bssais et Mourad Zeghidi (condamnés chacun à deux fois 6 mois ferme)…

Y. N.